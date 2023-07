Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sostituita: ecco chi prende il suo posto

L’annuncio di Mediaset sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha scatenato un vero e proprio eco mediatico. La nota stampa della dirigenza di rete ha dato luogo ad una serie di supposizioni inaspettate. Del resto solo qualche settimana fa la conduttrice aveva confermato la sua presenza nella prossima stagione del programma: i telespettatori erano stati rassicurati su un suo ritorno e tutto ciò potrebbe aver effetti anche sull’auditel del programma.

Ora i vertici di rete hanno deciso d’apportare dei cambiamenti e hanno reso noto che la conduttrice è d’accordo con le decisioni prese. Ma chi sostituirà Barbara D’Urso, per anni volto iconico e di punta di Mediaset? E la D’Urso resterà al servizio di Berlusconi o abbandonerà la barca guardando al suo futuro altrove?

Per il momento è scattato solo il toto nome in merito a chi possa prendere il posto della D’Urso anche se alcuni rumors sono più che fondati. A dare un nome, che per molti è certo, Davide Maggio addentrato nel gossip tv. L’esperto di tv è certo che il programma d’informazione del pomeriggio di canale 5 sarà affidato a Myrta Merlino, storica giornalista di LA7, conduttrice de L’aria che tira. La Merlino qualche giorno fa ha annunciato il suo addio a Cairo e questo è associabile al suo debutto a Mediaset. Per ora non ci sono altre fonti ufficiali ma l’arrivo della Merlino si inserisce in quel contesto di cambiamento attuato da Pier Silvio qualche anno fa.

Myrta Merlino approda a Mediaset?

Molti rumors confermano che Myrta Merlino è pronta ad approdare a Mediaset. La conduzione per la giornalista potrebbe essere una sfida alla sua altezza. Del resto la Merlino è in grado d’occuparsi d’attualità ma anche di politica e cronaca e ha un approccio tv decisamente più professionale a livello giornalistico. Un mood in grado anche di tenere testa agli alti ascolti conseguiti da Alberto Matano e la sua Vita in diretta.

Resta da comprendere se il pubblico di Pomeriggio 5 abituato ai modi “casalinghi” di Barbara D’Urso sia pronto ad un tale cambiamento: i telespettatori potrebbero anche cambiare canale e non mostrarsi così fedeli al format che subirà decisamente alcuni cambiamenti importanti.