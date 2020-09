Pomeriggio 5, Barbara D’Urso svela le novità del format

Ritorno atteso e aspettato quello di Pomeriggio 5 che oggi ricomincia su Canale 5 sempre con la conduzione di Barbara D’Urso che è pronta a confermare il successo del format nonostante i limiti imposti dall’emergenza Coronavirus.

In una recente intervista al Il Giornale la popolare conduttrice ha spiegato cosa cambierà nella nuova edizione di Pomeriggio 5, alcuni aspetti in studio saranno riformati e in particolare con la redazione è stato deciso di non avere il pubblico. Barbara ha spiegato che piuttosto d’avere poche persone e con la mascherina preferisce lo studio vuoto, è stata una scelta difficile ma ponderata anche nel rispetto del particolare momento:

“Ci abbiamo pensato molto. Ma piuttosto che avere poco pubblico distanziato con le mascherine, preferisco per il momento avere lo studio vuoto”. La conduttrice ha poi spiegato che anche per misurare le dovute distante con i suoi ospiti si avvalerà di uno strumento creato apposta per l’occasione: “Per rispettare le regole mi sono fatta costruire un’asta di legno. Lunga un metro e mezzo, calcolerà all’istante la distanza tra ciascuno dei miei ospiti in studio”.

Barbara D’Urso: “Non ho fretta, sarò in onda altri 20 anni!”

Barbara D’Urso poco si preoccupa delle critiche, i suoi programmi si confermano di successo e seguiti dal pubblico, ma si rende conto che la variabile web è determinante per calcolare gli ascolti. Secondo la conduttrice il futuro è segnato dall’influenza della rete nel realizzare un format visto e apprezzato, Barbara è in attesa dei cambiamenti ma a quanto pare non ha fretta: “Si arriverà per forza a questa soluzione. Ma io non ho fretta. Tanto sarò ancora in onda per almeno altri vent’anni”.