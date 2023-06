Pomigliano, Clochard ucciso a botte: c’è un nuovo video

Frederick Akwasi Adofo, uomo di 43 anni, originario del Ghana, è stato ammazzato di botte la notte tra domenica e lunedì a Pomigliano. Oggi sarebbe emerso un nuovo video che potrebbe dare un’importante svolta alle indagini. I carabinieri di Castello di Cisterna, infatti, stanno esaminando numerosi filmati delle telecamere installate nella zona. In queste ultime immagini, si vedrebbero due giovani che si avvicinano all’uomo e lo prendono a calci e pugni.

Frederick riesce a scappare e si rifugia in un cortile vicino, lo stesso dove sarebbe stato trovato in una pozza di sangue qualche ora dopo. Nonostante l’intervento dei soccorsi e il trasporto repentino presso l’ospedale civile di Nola, è deceduto dopo poche ore di sofferenza. Ha riportato un’emorragia interna addominale a causa dei numerosi calci subiti.

E’ stato aggredito dove di solito chiedeva l’elemosima

Secondo le ricostruzioni, infatti, era stato preso di mira da tempo da un gruppo di giovani della zona che si facevano beffe di lui per il suo aspetto, e probabilmente per il suo colore della pelle. Già in passato era stato preso a calci e pugni, ma questa seconda volta gli è costata la vita. Frederick, infatti è stato aggredito nei pressi del parcheggio di un noto supermercato, in via Principe di Piemonte, vicino al Parco delle Acque, dove di solito chiedeva l’elemosima.