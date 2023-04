Pontinia, muore in un grave incidente Alex Stefanelli

Ha perso la vita in un grave incidente Alex Stefanelli, giovane di soli 22 anni che stava viaggiando a bordo della sua auto sulla Migliara 51, a Pontinia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, finendo per schiantarsi contro un muretto e ribaltandosi al lato della carreggiata. Sono ancora da accertarsi le dinamiche dell’incidente e le cause che hanno portato Alex a sbandare sulla provinciale.

Infatti, secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un incidente autonomo, che ha coinvolto esclusivamente il giovane e la Fiat 500 sulla quale viaggiava. La vittima avrebbe dovuto compiere 22 anni a settembre prossimo. In seguito all’impatto sono accorsi i sanitari del 118, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimare il ragazzo. Per estrarre il corpo dall’abitacolo della vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire la dinamica dell’incidente

Gli agenti della polstrada hanno effettuato i primi rilievi, constatando che non erano presenti segnali di frenata sull’asfalto. Dunque, Alex avrebbe potuto perdere il controllo disturbato da qualcosa, come ad esempio un animale selvatico. Un’altra ipotesi è che possa essersi distratto mentre era alla guida. Ancora nulla è certo e saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire la dinamica dell’incidente.