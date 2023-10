Poste italiane assume nuove figure: come e dove candidarsi

Curriculum alla mano, ecco un importante occasione a Roma per lavorare in Poste Italiane. L’ente ricerca professionisti digitali, figura ormai importante in molte realtà pubbliche e italiane.

Non c’è molto tempo per candidarsi, infatti la domanda va presentata entro il 31 ottobre 2023. Il link per inviare la domanda è il seguente, si trova nella pagina Lavora con Noi. Titolo dell’annuncio: ‘Digital e Experience – Professionisti in ambito design”

I ruoli ricercati

AI Conversation Designer

Service Designer

UX Designer

Senior UX Researcher

Requisiti

Background formativo in ambito Design, Comunicazione Visiva e Multimediale, Marketing & Comunicazione, Architettura, Psicologia, Statistica, Economia e Management, Scienze sociali e umanistiche

Comprovata esperienza di almeno 3/5 anni, in particolare nel campo della UX/UI

Conoscenza aggiornata delle best practice delle principali industry (Telco, Banking, Utilities, Logistica, …) per la definizione dei requisiti di design dell’esperienza fisica e digitale degli utenti di ogni target, anche rispetto all’interazione con Intelligenza Artificiale

Utilizzo esperto di tecniche di ricerca e analisi quali-quantitativa e di ux testing

Utilizzo di metodi e approcci di design thinking e strumenti di service e user experience design

Mansioni principali