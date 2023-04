Premier League: i club evadono le tasse

La Tax Policy Associates, società di consulenza senza scopo di lucro, accusa i club della Premier League di avere vaso le tasse per 470 milioni di sterline.

Premier League: quali sono i club che evadono le tasse?

La Tax Policy Associates, una società di consulenza senza scopo di lucro, accusa i club della massima serie e delle serie inferiori di Premier League di evasione. Non avrebbero pagato le tasse alla HM Revenue and Customs, ente che si occupa della riscossione. HM Revenue and Customs ha confermato l’apertura di un’indagine sulla questione sollevata dalla società di consulenza. I casi sui quali starebbe investigando sono più di un paio, ma non ci sono al momento dettagli più precisi. Fornire troppe informazioni in questa fase potrebbe mettere a repentaglio il lavoro investigativo.

La doppia rappresentanza

Si investiga sulle “tasse sul lavoro e l’IVA sulle grandi commissioni pagate al procuratore di calcio”. Questo è quanto emerge dal rapporto pubblicato dalla Tax Policy Associates. L’indagine si concentra sul periodo che va dal 2019 al 2021. Si vagliano vari aspetti: dagli stipendi sino all’acquisto dei giocatori. Queste strategie di evasione fiscale prendono il nome di contratti di “doppia rappresentanza“. L’agente del giocatore, impegnato nella trattativa del proprio assistito, faceva da tramite sia per la società che per l’atleta. Il compenso che il club dà alla gente in questione non è soggetto alla tassazione prevista per legge con imposte sul reddito, assicurazione dell’IVA.