Prof impallinata in classe, promossi i due studenti responsabili

Maria Cristina Finatti, docente dell’Itis Viola Marchesini di Rovigo, è rimasta sconvolta in merito alla decisione presa dall’istituto superiore sulla promozione di due studenti che l’avevano aggredita. I fatti risalgono all’ottobre scorso, quando i due ragazzi avevano colpito con delle palline la docente di scienze, pubblicando anche un video dell’accaduto sui social.

Ebbene, a fine anno scolastico i due alunni (quelli coinvolti sono 5 in totale) sono stati promossi ricevendo anche un 9 in condotta. Secondo il Corriere della Sera, la professoressa Finatti invierà una lettera al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. I legali della prof hanno riportato il suo stato d’animo dopo la notizia.

L’accaduto è stato una “sberla morale” per la docente

“Abbiamo sentito la professoressa Finatti e si è detta delusissima per le promozioni visto quanto accaduto a inizio anno”, ha spiegato l’avvocato Tosca Sambinello. “E’ rimasta inoltre mortificata del fatto che alla scuola di Abbiategrasso sia stato bocciato l’alunno che accoltellò una professoressa mentre a Rovigo tutto è filato liscio come nulla fosse. Due pesi e due misure, ma i princìpi e i valori della scuola, si è chiesta la nostra cliente, non dovrebbero essere sempre gli stessi? Per lei, dopo le percosse subite, è una sberla morale”.