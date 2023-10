Provano a truffare un’anziana ma il nipote è un poliziotto: arrestati

Una truffa finita male per chi provava a eseguirla ma aveva scelto la famiglia sbagliata, infatti la coppia di anziana scelta dai truffatori aveva un nipote poliziotto, ed è stato proprio lui ad arrestare i truffatori.

I fatti si svolgono a Brindisi dove una coppia di truffatori ha contattato una coppia di anziani per chiedere loro 6000 euro che, nella storia di fantasia inventata dai truffatori, sarebbero serviti al nipote coinvolto in un grave incidente. Peccato che il nipote della coppia si trovasse in zona e, insieme ai suoi colleghi, ha arrestato i truffatori.

I due, originari della provincia di Napoli, si trovavano all’esterno dell’abitazione quando sono stati raggiunti dagli agenti che erano stati avvisati dai vicini della presenza di un’auto sospetta all’esterno dell’abitazione degli anziani.

I truffatori hanno meno di 30 anni e attualmente si trovano in carcere e sono accusati di concorso in truffa aggravata. Dopo l’arresto gli inquirenti hanno notificato ai giovani il divieto di far ritorno a Brindisi per quattro anni. Le Forze dell’Ordine hanno restituito i soldi alla coppia di anziani mentre l’auto utilizzata per compiere la truffa è stata posta sotto sequestro. Sono in corso ulteriori indagini per capire se la coppia sia colpevole anche di ulteriori truffe di questo tipo compiute nella provincia di Brindisi nelle ultime setitmane.