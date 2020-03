PS4 sconti: 5 giochi a meno di 15 Euro

Avete la PlayStation 4 e siete in cerca di nuovi videogiochi per trascorrere il tempo libero? Ecco a voi la lista dei migliori videogame in promozione a meno di 15 euro.

Prey 11,99 Euro

Uno dei videogame maggiormente apprezzato in questi anni, il prezzo è scontato di oltre il 70%. Siete pronti a sparare nella stazione spaziale Talos I ? Tanti alieni vi aspettano per sfidarvi all’ultimo sangue

The Last Guardian 12,99 Euro.

Tra i piu economici c’è anche The last guardian, per chi non lo conoscesse, The Last Guardian è un gioco di avventura incentrato sull’amicizia tra un bimbo e il suo fedele amico Trico.

Bundle EA 12,99 Euro

Se siete in cerca di piu giochi e volete spendere poco questo bundle fa al caso vostro. Il pacchetto si compone di quattro fantastici videogame: Plants vs Zombies, Garden Warfare 2 , Need for Speed e Unravel. Insomma un pacchetto davvero variegato che permette di spaziare su diverse tipologie di esperienza ludica.

Yooka-Laylee 12,99 Euro

Questo videogame è vivamente consigliato ai nostalgici degli anni 90. Il videogioco in questione infatti ricorda moltissimo i generi di quegli anni come ad esempio Banjo & Kazooie. I piu informati sanno che Yooka-Laylee è stato sviluppato da un gruppo di esperti composti da ex membri di RARE. Per chi non lo sapesse, sono questi i geni che hanno lavorato e hanno creato tantissimi giochi per il Nintendo N64. Il gioco vi permetterà di divertirvi su svariati mondi da scoprire dove occorre raccogliere oggetti preziosi. I due protagonisti sono entrambi irriverenti e nello svolgimento del gioco vi strapperanno sicuramente qualche sorriso.

Far Cry 3 Classic Edition 14,99 Euro

Questo è un gioco uscito nel lontano 2012 ma rappresenta ancora una valida alternativa per chi vuole spassarsela con un gioco molto simile a GTA. Il cattivissimo Vaas Montenegro vi aspetta nella mappa di Rook island.

