Raffaella Fico: “Nessun ritorno di fiamma con Mario Balotelli”

Raffaella Fico ammette d’avere un buon rapporto con Mario Balotelli, ma esclude che ci possa essere un ritorno di fiamma sono buoni amici e lo fanno per dare alla loro figlia Pia un’ambiente sereno e tranquillo in cui crescere. Ospite a Vieni da Me alla corte di Caterina Balivo l’ex gieffina ha rivelato alcuni retroscena della sua storia con il vivace calciatore:“Noi volevamo un bambino. E’ stata una scelta condivisa. Lui già sapeva che ero incinta. Siamo due genitori amorosi. Ci rispettiamo per amore di nostra figlia. Giovedì compie 7 anni. Abbiamo un bellissimo rapporto.” Raffaella ha poi parlato del suo ruolo di mamma e di come Pia coinvolga tutto il suo mondo, è una bambina vivace e allegra che non può far altro che conquistare chi le sta vicino. In proposito l’ex gieffina ha dichiarato: “Pia è tremenda, vispissima. E’ molto dolce e tanto sensibile”

Raffaella Fico: “Stavo per sposarmi, ma…”

Raffaella Fico ha poi rivelato d’essere stata molto vicina a sposarsi anche se non dice chi sarebbe stato il fortunato. L’ultimo fidanzato a cui è stata associata è Alessandro Moggi ma su di loro si sa poco e niente. L’ex gieffina ha detto d’essere felice anche così, oggi le basta occuparsi di sua figlia: “Ero ad un passo dal farlo. Mi dovevo sposare, poi, ho valutato che non era il caso. Ho scelto di lasciarlo. Meglio un fidanzamento finito che un matrimonio infelice. C’è stata una promessa di matrimonio. Sono convinta di aver fatto la scelta giusta. Mia figlia rappresenta tutto. Sto bene così”.

Raffaella Fico ha anche lamentato una certa preoccupazione per i rigurgiti razzisti che si sono manifestati negli ultimi tempi e a cui lo stesso Balotelli ha reagito, aspetti attuali che la preoccupano non poco.