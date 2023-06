Raimondo Todaro chiarisce sul suo futuro in tv: ritorno in Rai o Amici?

Dopo settimane di rumors e pettegolezzi sul suo destino in tv Raimondo Todaro chiarisce la sua posizione. Il coreografo rompe il silenzio e rivela quali sono i rapporti con lo staff d’Amici e con i suoi colleghi. Inoltre afferma di non aver mai avuto nessun contatto con la dirigenza Rai. In un’intervista rilasciata a QdS Todaro ha spiegato d’aver un rapporto d’amicizia sincero con Alessandra Celentano nonostante le tanti liti in tv, e ha ammesso che lavorare con Maria è stato fantastico.

Lontano dalle telecamere Todaro e la temuta insegnante di ballo sono molto vicini, rivelano un rispetto e stima reciproca e vanno molto d’accordo: “Al di fuori del lavoro no. Siamo dei buoni amici e ci troviamo molto bene. Sul lavoro sì, nel senso che non fingiamo. Anzi, per come sono fatto io, per litigare con una persona in maniera così accesa devo averci un rapporto stretto, altrimenti evito anche di discuterci.” Ha poi precisato: “Abbiamo un rapporto un po’ particolare perché siamo molto legati, ma allo stesso tempo litighiamo tanto perché poi ognuno di noi crede fermamente nel suo lavoro e crede fermamente nei propri ragazzi”.

L’ex ballerino di Ballando con le stelle ha anche fatto chiarezza sul suo futuro televisivo, e ha messo a tacere una serie d’indiscrezioni mai verificate che lo hanno coinvolto: “Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.

Raimondo Todaro confermato ad Amici?

Ufficialmente Raimondo Todaro ha dato la sua disponibilità a tornare sul banco dei coach della prossima edizione d’Amici. In attesa di ricevere l’eventuale convocazione il ballerino ha organizzato una serata speciale con i suoi allievi dove il vincitore Mattia Zenzola, primo latinista a conquistare il titolo dell’ambita scuola, si è esibito in modo esemplare.

“Sono pazzeschi tutti quanti, ma sono completamente diversi come stili” ha dichiarato Todaro. Sul palco sono saliti oltre a Mattia anche Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli, Alessio Cavaliere, Benedetta Vari.