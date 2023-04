Rapina al pilota di Formula 1 Charles Leclerc: catturata la banda

Dopo quasi un anno dalla rapina milionaria al pilota di Formula 1 Charles Leclerc, la banda criminale è finita in manette. Un caso che aveva fatto il giro del mondo sia per la notorietà del personaggio che per l’entità del bottino. Era il giorno di Pasquetta, quando il campione in compagnia del suo trainer Andrea Ferrari, stava passeggiando per la darsena in via Salvatori a Viareggio.

Qui, è stato avvicinato da alcuni fan che gli hanno chiesto di scattare una foto. Un piano studiato a dovere, in quanto i presunti ammiratori di Leclerc, gli hanno sfilato dal polso un orologio unico Richard Mille Rm 67-02. Un prototipo di quell’esemplare è stato battuto all’asta da Christie’s il 6 novembre del 2021 per oltre 2 milioni di franchi svizzeri, ovvero quasi due milioni di euro.

Tre di loro sono stati messi in manette a Napoli e uno a Milano

Il pilota ha cercato di inseguire con la sua Ferrari i ladri in moto, dei quali si sono perse presto le tracce. I malviventi si sono dati alla fuga entrando in una pineta. Dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura di Lucca, oggi all’alba sono scattati gli arresti. Tre di loro sono stati messi in manette a Napoli e uno a Milano. I reati contestati ai tre uomini: A.L., P.F. e S.D. ed alla donna N.A. sarebbero tentata rapina e rapina.