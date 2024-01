Ravenna: automobilista causa incidente mortale e fugge

Nella notte tra ieri e oggi, a Godo di Russi, un paese in provincia di Ravenna, un automobilista è fuggito dopo aver causato un incidente mortale. L’uomo è stato raggiunto dai carabinieri qualche ora dopo essersi allontanano dalla propria autovettura.

Godo è un piccolo paese di 2340 in provincia di Ravenna che fa parte del comune di Russi e da questo prende anche il nome (Godo di Russi).

La dinamica

Una toyota con a bordo tre persone, una donna e due uomini, per cause che ancora non sono chiare agli inquirenti, si è schiantata poco dopo la mezzanotte di venerdì 12 gennaio contro una rotonda a Godo di Russi, rotatoria San Vitale, cappottandosi poi in fosso adiacente, dopo aver sfondato la recinzione di un locale.

Quando sono arrivati i soccorsi hanno liberato il guidatore dall’autovettura e, nonostante uno dei passeggeri di 58enne fosse deceduto, l’automobilista si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri giunti sul luogo dell’incidente hanno iniziato immediatamente le ricerche del fuggitivo, rintracciandolo e fermandolo qualche ora dopo l’inizio delle indagini. La terza passeggera presente sul veicolo è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Sono in corso indagini per capire la dinamica di quanto accaduto e se il conducente avesse assunto alcol o droghe