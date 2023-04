Rimedi efficaci per rimuovere il calcare senza rovinare le superfici, uno non te lo aspetteresti mai

Il calcare è un’incrostazione che si forma solitamente su tutte quelle superfici che sono a contatto con l’acqua: rubinetti e lavandini, ma anche i sanitari sono tra gli oggetti più colpiti. Riuscire a mantenerli puliti non è sempre facile nonostante un’attenzione e cura quotidiana.

Oltre che con i detersivi presenti in commercio, che in molti casi non hanno un prezzo proprio accessibile a tutti, il calcare può essere rimosso in modo non aggressivo d’alcuni prodotti che solitamente tutti hanno in casa. E’ davvero incredibile ma usare questi ingredienti permetterà di rimuovere il calcare senza rovinare le superfici. Ma vediamo quali sono questi rimedi efficaci dall’esito certo e molto economici.

Rimuovi il calcare in questo modo

In primo luogo si può utilizzare l’aceto, un rimedio molto comune e usato anche in altre situazioni domestiche oltre che in cucina. Se ci sono oggetti incrostati possono essere lasciati a mollo per una notte nell’acqua con aceto e limone. Le piastrelle possono invece essere pulite con una spugna imbevuta sempre con qualche goccia d’aceto.

Il calcare può inoltre essere rimosso con il bicarbonato. Il rimedio è perfetto e apporta dei risultati soddisfacenti. Il bicarbonato in polvere per esempio si può mescolare con del limore, mescolare e formare una sorta di crema da passare sulle parti interessate. Lasciare agire per 20 minuti circa e poi pulire con un panno umido. Indicato per i box doccia e vasche.

La Coca Cola è un anticalcare? Ecco la verità

In molti sostengono che la Coca Cola sia un anticalcare efficace. E’ vero? O è solo una leggenda metropolitana? In realtà la bevanda è particolarmente indicata per rimuovere il calcare che si deposita sul fondo del WC. Per farlo nel modo giusto è necessario rimuovere prima l’acqua e poi versare una bottiglia da 1,5 litri nel wc e lasciare agire per tutta la notte.

Il giorno dopo basterà utilizzare lo scopino lava wc per rimuovere le incrostazioni: sarà facilissimo! Tuttavia il consiglio sempre valido, è quello di cercare di prevenire la comparsa del calcare e d’evitare perdite d’acqua e vari sgocciolamenti e asciugare sempre bene le parti interessate.