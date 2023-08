Rinvenuto nel bagagliaio di un’auto il cadavere di una donna

Il corpo senza vita di una donna ancora non identificata è stato scoperto nel bagagliaio di un’auto a Piano di Sorrento, nella provincia di Napoli.

I Carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti immediatamente sulla scena. L’automobile era parcheggiata in un’area condominiale in via San Massimo. Al momento sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. La donna è stata trovata senza vita intorno alle 12.30 nel bagagliaio di un’auto parcheggiata in una zona condominiale di via San Massimo, a Piano di Sorrento (Napoli); dalle prime informazioni sembra che sia stata vittima di coltellate. I carabinieri della Compagnia di Sorrento sono intervenuti sul luogo, ma la vittima non sono ancora riusciti a risalire all’identità della vittima.

Cadavere di una donna nel bagagliaio

Da fonti autorevoli si apprende che la donna, apparentemente tra i 40 e i 50 anni, non risiedeva nell’edificio. Gli abitanti del palazzo hanno dato l’allarme dopo aver sentito le grida provenire dal garage condominiale.

Alcune testimonianze indicano inoltre che poco dopo sia stato avvistato un uomo in fuga. Un’ambulanza della è giunta sul posto, ma i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento del ritrovamento, il corpo della donna si trovava nel vano motore dell’auto: è probabile che sia stata uccisa mentre apriva o chiudeva il cofano, e che sia stata poi spinta all’interno dove è stata accoltellata.