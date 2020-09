Roberta Morise e Ignazio Boschetto ancora insieme: incontro importante

Continua a gonfie vele la storia tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto, i due hanno cominciato a frequentarsi i primi giorni di Luglio e si sono visti spesso durante l’estate, impegni professionali a parte. Roberta Morise e il cantante de il Volo non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali ma i loro avvistamenti sono ormai cosa certa.

Nei giorni scorsi si è parlato di un allontanamento fra i due, secondo alcune fonti attendibili la conduttrice e Ignazio Boschetto avrebbero avuto una lite e questo li avrebbe portati ad dirsi addio. Un addio che ad oggi non sembra essere definitivo, anzi la coppia a quanto pare ha basi solide ed è destinata a durare. Pratica di gossip, per Roberta non è la prima che la sua vita privata diventa di dominio pubblico, è anche per questo che preferisce non commentare i continui rumors su di lei.

Prima di Boschetto Roberta Morise è stata associata a Eros Ramazzotti, fra i due sembrava essere scoccata la scintilla e invece il cantante romano si è affrettato a smentire il flirt, ammettendo che con Roberta c’era un amicizia e nient’altro. Le dichiarazioni di Ramazzotti non hanno trovato l’approvazione della Morise che invece avrebbe preferito non alimentare i rumors anche se ha compreso le buone intenzioni del cantante.

Roberta Morise e Ignazio Boschetto incontro in famiglia

L’allerta sulla fine della storia tra Roberta Morise e Ignazio Boschetto sembra essere rientrata, fra loro c’è stata solo una lite a cui le parti interessate hanno subito posto riparo. Sembra inoltre, secondo quanto riferito dal settimanale Chi, che i due non solo stanno continuando a conoscersi ma il cantante avrebbe conosciuto in un incontro a Cirò Marina anche alcuni famigliari e amici cari della conduttrice: ““Si sono ricongiunti lo scorso weekend a Cirò Marina e Ignazio è diventato uno di famiglia.” ha scritto il magazine diretto d’Alfonso Signorini.