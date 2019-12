Roberta Morise: “La storia con Carlo Conti? Bellissima, anche se…”

Roberta Morise ex fidanzata di Carlo Conti ha parlato al settimanale Chi dei motivi che hanno portato alla fine della storia con il conduttore, una relazione animata da buoni sentimenti che si è però logorata con il tempo. Ricordiamo che oggi Conti è felicemente sposato con Francesca Vaccaro con cui ha un figlio, ma la storia a cui si riferisce Roberta risale a molto prima che il conduttore incontrasse Francesca.

Roberta ammette che la relazione con Carlo è stata bellissima ma evidentemente doveva finire perchè dopo un pò è venuta a mancare la passione, aspetto da non sottovalutare in un rapporto sano e felice: “Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età…”

Roberta Morise: “Carlo non mi ha invitata al suo matrimonio”

Roberta Morise nonostante non neghi niente della relazione con Carlo Conti non può non ricordare che con lei non parlava di matrimonio, non voleva sposarla e che quando ha deciso di convolare a nozze con Francesca non l’ha neanche invitata, l’è venuto a sapere da un’amica comune: “Ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. E’ vero che ti sposi con Francesca? Lui è stato vago: E’ vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando…Ma se ci sono già gli inviti. Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi…”

Oggi Roberta è single la storia con Luca Tognola l’uomo che ha conosciuto dopo Carlo è finita a causa della troppo gelosia e possessività dell’uomo.