Roberta Morise riceve un cesto di rose rosse: chi è il mittente?

Roberta Morise da qualche giorno è al centro del gossip per il suo presunto flirt con Eros Ramazzotti, second i ben informati in due avrebbero, almeno per il momento, un rapporto solo virtuale fatto di messaggi e chiamate e questo a causa dell’emergenza Coronavirus diramata in tutto il paese.

Alcuni rumors sostengono che il cantante romano avrebbe visto Roberta Morise in tv, conduce quotidianamente I fatti Vostri e avrebbe cercato immediatamente un suo contatto, da quel momento i due hanno cominciato a sentirsi e fra loro sarebbe nato qualcosa anche se non ancora concretamente manifestato. Il gossip ha più volte attribuito a Eros Ramazzotti flirt vari ma il cantante ha da subito smentito ogni presunto rapporto, questa volta invece non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione e questo fa ben pensare che qualcosa di vero ci sia.

A confermare che Roberta Morise è l’obiettivo di un corteggiamento all’antica, cosa che al cantante piace molto, il fatto che la conduttrice in queste ore ha pubblicato una storia su Instagram dove mostra d’aver ricevuto un enorme cesto di rose rosse, storia accompagnata da una bellissima canzone di Elton John. La felicità della conduttrice è percepibile, ma la stessa non svela il nome del mittente di tanta attenzione.

Eros Ramazzotti innamorato di Roberta Morise?

Eros Ramazzotti a quanto pare sembra essere molto preso dalla conduttrice dei Fatti Vostri, Roberta Morise secondo quanto riportano alcuni rumors accreditati pare l’abbia stregato anche se in questo momento non possono vedersi. Il cantante è determinato a conoscerla e ora che il tour mondiale Vita ce n’è tour si è concluso e la quarantena sarà archiviata i due potranno vedersi, intanto la Morise si gode la pioggia di rose rosse.