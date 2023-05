Rocco Siffredi risponde a Fedez: Ha bisogno di farsi pubblicità

Rocco Siffredi ha deciso di rispondere a Fedez che ha rivelato come mai non ha accettato di partecipare a Muschio Selvaggio. Il rapper ha reso noto che il porno divo voleva essere pagato e che gli ospiti del suo podcast non ricevono nessun compenso: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”. Siffredi non smentisce le parole del cantante, ma rivela qualcosa di più rispetto a quello che ha detto.

La porno star ha infatti aggiunto che Fedez voleva che pagasse anche l’aereo, cosa che ha trovato inappropriata. Rocco è convinto che il marito di Chiara Ferragni è solo alla ricerca di visibilità: “Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… Ma se ne vada…dove dico io!”. Queste le parole di Siffredi a Mow Magazine.

Impeccabile la nota polemica che l’attore non ha potuto evitare innescando una polemica social contro e pro il noto rapper: “Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese…ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?”.

Rocco Siffredi: “Fedez? Fa la figura del sinistroide arricchito“

E’ evidente che Rocco Siffredi ha mal tollerato le rivelazioni di Fedez, che non ha fatto altro che rivelare la verità. Il porno divo ha rifiutato l’invito a Muschio Selvaggio nonostante la popolarità social del podcast. L’attore ha definito il rapper sinistroide arricchito:

“Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i ‘comunisti col Rolex’? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”. Per il momento Fedez non ha risposto all’accuse e ha evitato d’alimentare la polemica: ci sarà un seguito?