Roma: 14enne ucciso a colpi di pistola a Pantano

Un ragazzo romeno di 14anni è stato ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della fermata della Metro C, Pantano, all’interno del comune di Montecompatri e a pochi passo dall’inizio del comune di Roma.

I fatti sono accaduti intorno alle 3 di notte quando, secondo quanto riportato da RomaToday, il 14enne sarebbe stato raggiunto da 3 colpi di pistola all’addome e alla gamba. Il giovane romeno viveva nella zona dell’omicidio.

Ad allertare i soccorsi è stato un passante che, nel pieno della notte, ha notato la vittima svenuta a terra e ha subito avvertito le autorità su quanto era accaduto. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, oltre al pubblico ministero della procura di Velletri. I tentativi disperati di rianimazione si sono rivelati del tutto inutili, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Le indagini

Sono tutt’ora in corso di svolgimento le indagini per chiarire cosa è accaduto nella notte tra ieri e oggi e, sopratutto, per quale motivo il giovane sia stato raggiunto dai colpi di pistola. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un triste epilogo di una lite che, secondo le prime rilevazioni, avrebbe avuto luogo alla Borghesiana e si sarebbe spostata al parcheggio della fermata Pantano dove si è consumata la tragedia.