Roma, 20enne travolto da un’auto sulla Cristoforo Colombo

Tragedia a Roma sulla Cristoforo Colombo. Un ragazzo di 20 anni è stato travolto da un’auto ed ha perso la vita sula colpo. L’incidente si è verificato al chilometro 12 e 300, all’altezza di Mostacciano. Secondo le informazioni trapelate, tra alla mezzanotte dell’11 e il 12 luglio, il giovane si trovava in strada quando è stato travolto poco dopo il ponte del grande raccordo anulare, in direzione Roma. Alla guida dell’auto, un’ Alfa Romeo Stelvio, c’era un uomo di 54 anni.

Quest’ultimo è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici presso lo stesso ospedale. In loco sono presto intervenuti i soccorsi e i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d’intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvare la vita al giovane.

Non è ancora chiara l’identità del giovane

Il decesso è sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell’impatto, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.Tuttavia, per la giovane vittima c’è stato poco o nulla da fare. Non è ancora chiara la sua identità, che al momento dell’accaduto non aveva con sé i documenti. Con lui c’erano anche tre amici, coetanei. Sono rimasti illesi e trasportati in stato di choc all’ospedale Sant’Eugenio.