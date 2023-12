Roma: 29enne muore dopo aver perso il controllo dello scooter

Un grave incidente ha avuto luogo questa notte sul lungotevere, precisamente nei pressi di Trastevere. A perdere la vita un 29enne romano che, per cause ancora da accertare, mentre guidava il suo scooter ha perso il controllo del veicolo ed è caduto.

Il giovane è deceduto dopo che i soccorritori lo avevano trasportato d’urgenza in ospedale. I primi a intervenire sono stati gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale che, intorno alle 3 di notte del 24 dicembre, si sono recati presso il lungotevere degli Alberteschi, altezza Ponte Palatino, per effettuare le rilevazioni in seguito a un grave incidente stradale.

La dinamica

Il 29enne romano, alla guida di uno scooter SH Honda, ha perso il controllo del mezzo per cause che ancora sono al vaglio degli inquirenti ed è caduto a terra. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo dove il giovane romano ha perso la vita. Secondo quanto riportato da Roma Today, sono ancora in corso le indagini per chiarire a fondo la dinamica dell’incidente che ha causato la morte del 29enne e, attualmente, non risulta il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica dell’incidente.