Roma: A12 chiusa per camion in fiamme

Siamo nel Lazio, autostrada A12. All’altezza di Torrimpietra prende improvvisamente fuoco un camion che trasporta balle di fieno. In pochi istanti, il mezzo di trasporto si trasforma in una grande torcia.

La prima segnalazione viene fatta da Autostrade intorno alle 7:30 di stamattina quando il fumo nero ha già invaso l’intera carreggiata.

Intervengono prontamente sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale con due squadre, la 236A e la 4A. Per ovvie ragioni di sicurezza, sono costretti a disporre la chiusura del tratto autostradale.

Successivamente, sopraggiungono anche gli operatori del team soccorsi meccanici e il personale della 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

L’interruzione del traffico scatta alle 8 di stamattina e questo genera in pochissimo tempo un notevole intasamento del traffico (si stimavano 3 chilometri di coda già alle ore 8:30) provocato dagli automobilisti che, nel frattempo, come ogni giorno avevano già intrapreso il viaggio per recarsi sul posto di lavoro.

Il punto critico per la viabilità rimane dunque quello compreso tra lo svincolo Cerveteri-Ladispoli e lo svincolo Torrimpietra. Pertanto, al momento dal km 27.9 in direzione Roma l’uscita raccomandata è Torrimpietra, mentre in uscita per chi proviene dall’Aurelia è Cerveteri. La coda di automobilisti ha raggiunto i 4 chilometri.