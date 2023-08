Roma, bullismo al liceo dei Vip: “Chiamano mia figlia cotoletta di merda”

Ci troviamo a Roma, in uno dei licei più “in” della città. Una ragazzina di soli 14 anni è stata vittima di bullismo da parte di 5 ragazzini, che tra i numerosi insulti quotidiani, l’hanno chiamata ripetute volte “cotoletta di merda”. La sua colpa? Quella di aver lasciato uno dei ragazzi dopo una breve relazione amorosa. A denunciare la Roma International School è stata proprio la madre che ha dichiarato di essere stata delusa dalla scuola dato che “non ha mosso un dito per difendere la figlia”.

Dato il peso dell’accaduto, la ragazza e la famiglia si sono visti costretti a fare ritorno a Milano, dove risiedono. Tra gli insulti durati quattro mesi, sono volate parole pesanti e continue provocazioni rispetto alla sua provenienza: Tra i “cori” quotidiani che la giovane doveva subire spuntavano frasi come “Milano in fiamme”, “C’è puzza di me**a”, “Aprite le finestre!”. A scuotere la stabilità psicologica della ragazza sono state parole come “torna a casa a mangiare la cotoletta”, “sei una cotoletta di m***a!”.

Bullismo a Roma: “mia figlia voleva farla finita”

A rispondere alle accuse di omertà, l’istituto ha scritto un documento riportando i fatti accaduti e minimizzando l’evento, dichiarando che quelle cantate dai ragazzi erano semplici “canzoni da stadio”.

La madre della 14enne però non ci sta e racconta i retroscena di questa terribile vicenda, confessando che la piccola aveva anche pensato di farla finita, ritrovandosi poi costretta a lasciare la città e tornare al nord. Per via del trasferimento, il papà della ragazza farà da pendolare per poter stare con la famiglia. Intanto si aspettano ulteriori chiarimenti e le scuse da parte dei genitori del gruppo responsabile di bullismo.