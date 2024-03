Roma: donna uccisa dal marito davanti alla figlia di 5 anni

Roma, zona Quadrato. Intorno alle 23:00 di ieri sera le urla provenienti da un appartamento allarmano i vicini che chiamano le forze dell’ordine.

All’interno dell’abitazione in via Livilla, una coppia sta discutendo animatamente e all’improvviso l’uomo afferra un coltello e comincia a colpire ripetutamente la moglie.

- Advertisement -

Quando arrivano in via Livilla gli agenti di polizia possono solo constatare che la donna, una 37enne cinese, è già senza vita, riversa a terra in una pozza di sangue.

Dalla ricostruzione dei fatti, si evince che il delitto si è consumato in presenza della figlia, una bambina di soli cinque anni.

- Advertisement -

Grazie alle chiamate al 112 dei vicini e alle loro successive dichiarazioni, è stato possibile per gli agenti della squadra mobile avere il quadro dei fatti. I due avrebbero cominciato a discutere alzando sempre di più i toni (“impossibile non sentire le urla” hanno dichiarato i vicini di casa) e, alla fine, la lite è degenerata e l’epilogo è stato drammatico: in un momento di rabbia estrema, il marito ha estratto il fendente con cui ha colpito ripetutamente la partner e le innumerevoli ferite ne hanno provocato la morte. E poi si è allontanato dall’appartamento abbandonando in casa con la madre morta la bambina di soli cinque anni.