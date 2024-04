Roma: droga nascosta in mezzo ai biscotti

L’ultimo escamotage dei trafficanti di droga: nasconderla nelle scatole di biscotti.

Le scatole di biscotti arrivavano in Italia in quanto trasportate da turisti iraniani (a quanto risulta al momento, ignari del vero contenuto delle confezioni).

- Advertisement -

Oggi i Carabinieri della Capitale hanno arrestato per traffico internazionale, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti cinque persone e per un’altra è stato emesso il divieto di dimora.

Le persone finite nell’inchiesta dei Carabinieri sono 13. A capo di questa organizzazione c’era un cittadino iraniano, residente in Italia da 25 anni, che si trovava già agli arresti domiciliari per reati analoghi.

- Advertisement -

L’uomo da casa riusciva a gestire i galoppini, a impartire ordini ai suoi gregari e a concludere affari con i fornitori di shaboo e do oppio che si trovano in Iran.

L’organizzazione aveva un complice in Iran che organizzava le ‘spedizioni’ usufruendo del passaggio di turisti iraniani in transito con destinazione Roma i quali mettevano a disposizione una porzione di spazio all’interno dei loro bagagli (difficile credere che questi viaggiatori non fossero ‘stipendiati’ dall’organizzazione di spacciatori).

- Advertisement -

Tuttavia, la versione al momento risulta essere quella di cittadini per bene che credevano di portare in Italia prodotti della loro terra per connazionali residenti qui.

Quando i passeggeri atterravano a Roma, consegnavano le scatole di biscotti alla madre o alla moglie del capo banda.