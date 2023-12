Roma: giovane imbratta il portone di Palazzo Chigi

Un gesto di una persona con problemi psichiatrici, cosi gli investigatori hanno derubricato il gesto di un 25enne che, poco fa, ha imbrattato un portone di Palazzo Chigi con la scritta “Real Republic“. Il portone è stato vandalizzato questa notte intorno all’una, quando il giovane si è recato a Piazza Colonna per compiere il gesto. Il ragazzo è stato fermato e messo sotto custodia dalle Forze dell’Ordine che, successivamente, lo hanno denunciato a piede libero come conseguenza dei suoi comportamenti.

Dopo aver imbrattato il portone, il giovane è stato fermato dagli inquirenti, precisamente all’angolo tra via Frattina e via del Corso. Subito scattata per lui la denuncia a piede libero, mentre il portone è stato aperto in mattinata come di consueto e ripulito dalla vernice rossa con cui il ragazzo aveva scritto «Real Republic».

Il colpevole dell’atto non apparterrebbe ad alcun partito o sigla politica riconducibile ad ambienti estremisti ma, secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti, potrebbe avere problemi psichiatrici. Durante la fuga il giovane avrebbe provato a disfarsi della bomboletta che, però, è stata prontamente recuperata dalla polizia. Sul posto è intervenuta anche la DIGOS per capire cosa fosse successo con esattezza.