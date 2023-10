Roma: in azione la banda dell’ariete, due colpi in poche ore

Viene chiamata Banda dell’ariete perché i malviventi che la compongono usano auto o furgoni come ariete per sfondare l’entrata o i muri di un esercizio commerciale per entrare e caricare velocemente la refurtiva sul mezzo e, successivamente, far perdere le proprie tracce nel minor tempo possibile.

Questa notte la banda dell’ariete ha colpito ben due volte dalle due alle tre e un quarto, due colpi in rapida successione all’interno della città metropolitana di Roma. I malviventi hanno agito tra i comuni di Colonna e Grottaferrata, colpendo due esercizi commerciali molto conosciuti in zona. In entrambi i casi la vigilanza ha dato l’allarme e i carabinieri sono intervenuti per iniziare da subito i primi rilievi per le indagini.

Il primo colpo è avvenuto al Pewex di Colonna. I malviventi hanno usato un furgone per sfondare l’ingresso del supermercato e ha caricato velocemente il contenuto della cassa continuo all’interno del mezzo.

Stessa sorte è toccata al Carrefour di Grottaferrata, secondo colpo avvenuto dopo le tre di notte. Anche in questo caso i rapinatori hanno usato il furgone come ariete per sfondare l’entrata del supermercato. I fatti sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Colonna e del nucleo operativo di Frascati che hanno fatto partire le indagini in merito. Il primo obiettivo è cercare tracce lasciate dai rapinatori tramite le telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali