Roma, incidente a Casal Palocco: il video dello Youtuber

Il terribile incidente verificatosi mercoledì 14 giugno tra Casal Palocco e Acilia, in provincia di Roma, ha messo fine alla vita di un bimbo di 5 anni, mentre la mamma e la sorellina versano al momento in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Archelao: all’incrocio, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un SUV Lamborghini e una Smart Forfour Smart si sono scontrate violentemente.

L’auto più piccola, sulla quale si trovava la giovane vittima, è stata centrata sulla fiancata destra. La vettura si è accartocciata senza lasciare scampo al piccolo, mentre per la Lamborghini i danni sono stati minori, seppur gravi. L’incidente ha creato scalpore in quanto sulla seconda auto c’erano i Theborderline, gruppo di ventenni youtuber con più di 600.000 followers, che si dilettano a creare i “video più assurdi di YouTube Italia”.

Il ragazzo alla guida dell’auto è indagato per omicidio stradale

In un precedente video avevano promesso che se il contenuto avesse raggiunto 100.000 like avrebbero passato 50 ore sul mezzo, senza mai scendere. Si ipotizza che durante il sinistro i giovani stessero girando proprio quel secondo video, che presto sarebbe uscito sul canale. Il ragazzo alla guida dell’auto è attualmente indagato per omicidio e lesioni stradali.