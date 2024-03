Roma: manette per gli autori del maxi furto in una gioielleria del centro. 800mila euro di bottino

Siamo nel cuore della Capitale, a pochi metri da Piazza di Spagna, in via Bocca di Leone: qui durante la notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023 i ladri erano riusciti a svaligiare una gioielleria realizzando un bottino stimato in circa 800mila euro.

Finalmente ha dato i suoi frutti l’indagine svolta dai carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina: hanno notificato l’ordinanza emessa dal Gip di Roma per misure cautelari nei confronti di 8 persone di cui 4 arresti e 4 obblighi di presentazione in caserma.

Le manette sono scattate per i tre uomini che hanno eseguito materialmente il furto e per la donna che ha partecipato al fatto illecito stipulando polizze di pegno per cambiare i gioielli rubati con denaro contante.

Le indagini svolte dai Carabinieri hanno fatto emergere un piano studiato nei minimi dettagli. I tre ladri erano entrati nella gioielleria attraverso il corridoio dell’androne condominiale del civico 43 che confina con i locali in cui si trova la gioielleria in questione. Hanno realizzato un foro nella parete e poi con una fiamma ossidrica hanno bucato l’armadio blindato che conteneva i gioielli e che sapevano perfettamente che appoggiava esattamente su quel punto del muro. Pertanto, hanno realizzato il colpo senza entrare fisicamente nel negozio.