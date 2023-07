Roma, maxi sciopero dei trasporti

E’ in corso da questa mattina alle ore 8.30 uno sciopero generale dei trasporti a Roma. Ha interessato i dipendenti Atac, Roma Tpl e Cotral. Coinvolti dunque autobus, tram, filobus, metro, ferrovie ex concesse e i pullman del collegamento extraurbano. Un vero e proprio lunedì “nero” per chi nella Capitale si muove con i mezzi pubblici. Uno sciopero di 4 ore: la situazione, infatti, è rientrata alle ore 12.31 della giornata di oggi.

Come segnala Atac su Twitter, le linee metro A e B e la ferrovia Termini-Centocelle hanno proseguito il servizio, con possibili riduzioni di corse. Chiusa la stazione metro A Ponte Lungo. Per la metro C, ultime corse alle 8:30 prima della chiusura.

Partecipano anche Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna

L’agitazione, sottolinea la Usb è stata organizzata: “Per rilanciare le sacrosante rivendicazioni di una categoria, quella degli autoferrotranvieri sempre più inascoltata, lasciata nel baratro di salari irrisori, scarse tutele per la loro sicurezza, privatizzazioni selvagge e il continuo ricorso ad appalti, subappalti e subaffidamenti”. Contestualmente è stato sciopero anche per i lavoratori della rimessa Magliana Superficie. Hanno partecipato anche Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e separatamente le segreterie provinciali Faisa Cisal e Fast Slm Confsal.