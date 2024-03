Roma: maxi voragine inghiotte due auto

Roma, quartiere Quadraro. Pochi minuti prima dell’una e all’improvviso nel silenzio della notte si sente un boato.

In via Sestio Menas il cemento si è sgretolato aprendo una grande voragine nella carreggiata. Due auto, sfortunatamente parcheggiate proprio in quel punto, sono state inghiottite in un attimo.

L’enorme buco nell’asfalto misura circa dieci metri di larghezza e tredici metri di profondità.

I vicini del quartiere, svegliati dal rumore, quando si sono resi conto dell’accaduto, cioè che nella loro via si era aperto un enorme squarcio nell’asfalto che aveva fatto collassare la strada, hanno chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono arrivati in via Sestio Menas dove, dopo aver estratto le due automobili con l’ausilio di un’autogru, hanno transennato tutta l’area con il divieto di transito e di sosta.

Non ci sono stati feriti grazie al fatto che nessuno transitava in quel momento lungo quel tratto di via Sestio Menas trattandosi di una fascia oraria notturna. Certo, il bilancio potrebbe essere stato differente se il collasso della strada fosse avvenuto in pieno giorno.

Un episodio simile si era verificato lo scorso febbraio a Napoli, nel quartiere Vomero. Anche in quella occasione si era formata una voragine di notevoli dimensioni nella strada che era collassata in un attimo stando al racconto dei residenti, esattamente la stessa dinamica di quanto successo la notte scorsa nel quartiere Quadraro.