Roma Nord: va in fumo un tentativo di rapimento

Una tranquilla mattinata si è trasformata in una scena da film poliziesco per una sfortunata ragazza di 22 anni che, mentre passeggiava con il cane in Via Grotta Rossa, è stata vittima di un tentativo di rapimento che fortunamente non ha prodotto alcun risultato.

I fatti

Si trovava a passeggio con il proprio cane quando due uomini hanno provato a rapirla. Ci troviamo a Roma Nord, zona nella quale la ragazza vive con i proprio genitori che, al momento del tentativo di rapimento, si trovavano all’interno di un supermercato del posto per fare la spesa.

Tornando alla dinamica, intorno alle 13:00 la 22enne stava passeggiando con il suo cane quando ha deciso di fermarsi a una fontanella per far abbeverare l’animale. A un certo punto è sopraggiunto un furgone rosso che l’ha affiancata. Subito dopo uno dei due criminali ha aperto il portellone laterale e ha afferrato la povera ragazza nel tentativo di tirarla a se. A quel punto la 22enne è riuscita a divincolarsi e a correre all’interno del supermercato per chiedere aiuto ed è stata prontamente soccorsa dai genitori.

Richiesto l’intervento al 112 in via di Grottarossa, altezza via di Quarto Peperino, sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio di polizia. Seppur sotto choc la ragazza non è dovuta ricorrere alle cure del 118.

Gli agenti sarebbero riusciti a risalire alla targa del veicolo dei rapitori grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza. Resta ancora il mistero su chi siano i misteriosi criminali del furgone rosso.