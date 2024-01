Roma: ruba un auto e si schianta contro un negozio

Un furto d’auto finito male, forse a causa di una manovra azzardata, e un negozio che ha visto la propria vetrina andare in frantumi questo, a grandi linee, è quello che è accaduto nel comune di Tivoli dopo che un ladro maldestro si è schiantato con una vettura all’interno del negozio Poldo Panineria distruggendo la vetrina.

Il gestore dell’attività commerciale ci ha tenuto ha rassicurare la cittadinanza rispetto a quanto accaduto con un post su Facebook, accompagnato dall’immagine dell’auto schiantata all’interno del negozio:

“Poldo voleva rassicurare che nonostante l’increscioso accadimento di ieri sera nessuna persona si è fatta male e che il negozio sarà regolarmente aperto nei consueti orari”, questo è il testo pubblicato dal negozio di Tivoli Terme, provincia Nord-Est della Città Metropolitana di Roma.

I fatti sono accaduti il 9 gennaio al 198 di via Nazionale/Tiburtina all’interno del Comune di Tivoli quando, una Peugeot che era stata rubata poco prima a Mentana, forse a causa di un sorpasso azzardato, si è schiantata contro la vetrina del negozio. Dopo lo schianto il ladro ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga.

I carabinieri della compagnia tiburtina sono intervenuti sul posto in seguito alla richiesta d’intervento al 112. I militari dell’arma hanno potuto fare poco se non constatare il sinistro e avviare le indagini per risalire all’identità del ladro di cui si sono perse le tracce dopo l’incidente.