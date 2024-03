Roma: runner ucciso perché investito da un’auto. Il conducente era ubriaco

La vittima è un giovane medico di 37 anni che stava correndo e, appena uscito da Villa Borghese nel cuore della Capitale, viene raggiunto da un’auto che lo investe. Sono circa le 21:00 di martedì sera.

Nell’impatto il 37enne è stato fatto volare in aria come un manichino per diversi metri e poi il suo corpo è atterrato brutalmente sull’asfalto.

I vigili e i Carabinieri accorsi sul luogo dell’incidente hanno immediatamente dedotto, visto l’abbigliamento, che si trattava di un runner. E probabilmente per lo stesso motivo, la vittima non aveva addosso i documenti ma portava con sè solamente lo smartphone. E’ stato prontamente chiamato il 118 anche se sembrava già evidente che non potessero fare molto per il 37enne che giaceva inerme a terra.

Ci è voluta tutta la notta per risalire alla sua identità, poi finalmente attraverso l’analisi dei contatti della rubrica e al contenuto dei messaggi presenti nel cellulare della vittima, le forze dell’ordine sono riusciti a risalire ai famigliari, che vivono in Sardegna, per comunicargli la triste notizia.

Il conducente dell’auto, un 26enne romeno risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato con l’accusa di omicidio stradale. L’ennesimo nella Capitale.

Sono ancora in corso i rilievi per definire nei dettagli la dinamica dell’incidente.