Roma: scoperto un dormitorio clandestino vicino a Termini

Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno scoperto un dormitorio clandestino allestito nei pressi della Stazione Termini, l’ennesima sfumatura dell’emergenza abitativa in cui versano le grandi città, Capitale inclusa.

In due seminterrati, uno di 30 e l’altro di 40 metri quadrati, dormivano ben 21 persone, tutte straniere, che per un posto letto pagavano dalle 200 alle 300 euro al mese. Il prezzo variava, infatti, in base alla posizione del letto.

A gestire questo spazio abusivo un uomo di nazionalità bengalese che aveva preso in affitto questi due locali da una coppia di anziani cittadini romani.

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico hanno potuto constatare le precarie condizioni igienico sanitarie in cui erano costretti a vivere i 21 inquilini abusivi. Letti di fortuna ricavati in ogni angolo, pertanto, senza la minima privacy.

Un ambiente assolutamente insalubre e angusto. Come hanno confermato anche gli operatori dell’Asl chiamati a intervenire dalle forze dell’ordine per constatare e certificare le condizioni in cui versano i due seminterrati, nonché i materassi destinati agli sfortunati ospiti.

Al momento sono in corso le indagini della polizia anche per stabilire se i due proprietari di questi locali fossero o meno al corrente del business del bengalese.