Roma, torna a casa e trova la fidanzata morta sul divano

Un uomo di 55 anni è tornato a casa da lavoro imbattendosi in una terribile sorpresa. La sua fidanzata era sdraiata sul divano priva di vita. E’ accaduto intorno alle 19:30 di ieri 11 aprile, in un appartamento all’altezza di via Igino Giordani, a Colli Aniene, Roma. L’uomo, dopo aver aperto la porta dell’appartamento si è diretto verso il soggiorno, dove ha trovato la sua compagna vestita e distesa sul sofà.

Si è avvicinato e si è reso conto che non stava dormendo, ma era morta. Così in preda al panico, ha chiamato l’ambulanza. In loco sono presto giunti i poliziotti del reparto volanti della polizia di Stato e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno cercato di rianimare la vittima, senza alcun risultato. Infatti, per la donna di soli 37 anni di origini rumene non c’è stato molto da fare.

Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore

Sul corpo della fidanzata non sono stati riscontrati segni di violenza e dai primi accertamenti effettuati in queste ore il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. La salma è stata poi affidata al medico necrosporo, un incaricato dalla Asl addetto a certificare il decesso della persona. Il corpo verrà riconsegnato ai familiari solo dopo gli accertamenti di rito.