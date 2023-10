Romina Carrisi è ufficiale: è incinta!

Ospite del salotto di Verissimo Romina Carrisi ha confermato d’essere in dolce attesa. Negli ultimi giorni i rumors su una sua presunta gravidanza si sono susseguiti ma non avevano trovato nessuna attendibilità certa. La figlia d’Albano e Romina Power è legata Stefano Rastelli, conosciuto in tv. Fra i due c’è un’evidente differenza d’età ma a quanto pare questo non è mai stato un problema fra loro.

A Silvia Toffanin, Romina ha rivelato alcuni dettagli della sua dolce attesa: “Sono incinta di cinque mesi e mezzo. Mi sono reclusa in masseria quest’estate perché non volevo renderlo pubblico troppo presto, il termine della gravidanza lo ho il 14 gennaio. L’ho scoperto in Croazia, ero da mio sorella Cristel. Mi sentivo sempre stanca, avevo sempre sonno.“

- Advertisement -

Ha poi aggiunto: “Vado in Croazia, ho un ritardo, mia sorella mi porta subito a fare il test: risultato positivo. Ho chiamato subito Stefano che era in Bangladesh a lavorare ed è scoppiato di gioia. Con Stefano stiamo insieme da un anno e mezzo, abbiamo iniziato a convivere dopo soli 5 mesi”. La Carrisi ha poi rivelato come hanno reagito i genitori alla notizia: “Mamma usa il pendolo per capire il sesso del bimbo, mi ha detto che prima avrò una bimba e poi un maschietto. Comunque è super entusiasta. Papà quando glielo ho detto ha fatto un’esclamazione in pugliese che non si può ripetere. Gli ho detto: “Non sei contento?”. Risposta sua: “Tu devi essere contenta”. Però sì, è entusiasta”,

Romina Carrisi svela il sesso del bebè

Romina Carrisi ha poi svelato il sesso del bebè: sarà un maschio. La 36enne non ha nascosto la sua gioia infinita: sta vivendo un momento speciale e non può non condividerlo con chi le vuole bene e l’ha sempre sostenuta.

- Advertisement -

Ha poi rivelato d’aver vissuto in passato l’esperienza dell’aborto: “Mi è capitato di abortire perché non volevo essere madre single. Mi sono trovata costretta a dover abortire perché da questo punto di vista sono all’antica e penso che un bimbo debba avere un padre e una madre. Una donna deve poter fare ciò che vuole con il suo corpo.“

“