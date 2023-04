Romina Carrisi frecciatina polemica contro gli autori di Oggi è un altro giorno: “Faccio la mummia…”

Romina Carrisi è tra i personaggi che presenziano nel salotto di Oggi è un altro giorno, talk quotidiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone. La figlia di Romina Power e Albano è presente nel programma per interagire con gli ospiti, ma nell’ultimo periodo il suo ruolo ha preso connotati diversi.

Attaccata d’alcuni utenti sui social Romina ha risposto alle critiche. La giovane ha inviato a modo suo una frecciatina agli autori del programma invitandoli a dare senso alla sua presenza. “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?” Ha twittato un utente sui social. Inaspettata la risposta della giovane Carrisi che ha condiviso la critica: “Hai ragione, ma non è colpa mia.”

- Advertisement -

Ha poi precisato: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”. È evidente che Romina jr vorrebbe incidere di più nel programma, ma non è lei che decide come e quando intervenire. Per questo ragioni spera che gli autori capiscano la sua esigenza d’essere parte attiva del format e non solo un oggetto d’arredamento.

Romina Carrisi serena e innamorata

Romina Carrisi ha alle spalle varie esperienze professionali. Prima d’approdare nel salotto d’Oggi è un altro giorno ha vissuto negli Stati Uniti dove ha tentato la carriera d’attrice. Quando è tornata in Italia ha cominciato a lavorare in Rai come opinionista.

- Advertisement -

In seguito ha anche incontrato l’amore. Oggi è legata a Stefano Rastelli, 52 anni, regista d’esterne del programma. I due sono molto affiatati e da tempo convivono a Roma in una bellissima casa a Trastevere.