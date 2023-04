Romina Carrisi rompe il silenzio: “Ecco perchè sono sparita da Oggi è un altro giorno”

Oggi è un altro giorno è stato travolto da una serie di critiche social. Il talk quotidiano condotto da Serena Bortone ha perso, ormai da qualche settimana, Romina Carrisi parte ufficiale degli Affetti Stabili. Per molti la giovane sarebbe stata lasciata a casa dopo le dichiarazioni fatte in rete sugli autori del programma.

La terzogenita di Albano e Romina Power ha infatti accusato gli addetti ai lavori di Oggi un altro giorno di parlare poco perchè non l’è permesso. Sono gli autori a decidere come e quando intervenire e lei non può che attenersi alle regole dettatele. La giovane ha lamentato un ruolo passivo nel programma e ha avvallato la tesi di molti utenti che le rimproveravano di fare la statuina.

Dopo quelle dichiarazioni Romina non è più apparsa in video e Serena Bortone non ha mai spiegato il motivo dell’assenza della giovane che nel programma ha trovato un suo ruolo e anche un nuovo amore. Per molti la Carrisi è stata penalizzata per quello che ha detto e probabilmente ha perso il suo posto nel format. In merito non ci sono state deduzioni ufficiali, ma solo insinuazioni anche sei i fan del programma hanno chiesto a Serena Bortone di motivare l’assenza di Romina jr.

Romina Carrisi: “Torno prestissimo…“

Visto l’eco mediatico che la sua assenza a Oggi è un altro giorno ha suscitato e il coinvolgimento indiretto di Serena Bortone che è stata chiamata in causa per giustificare il presunto addio al programma, Romina Carrisi è intervenuta per rassicurare i fans.

La giovane opinionista ha twittato un messaggio dove annuncia d’essere prossima a tornare in video: “Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno”. A quanto pare Romina non è stata mandata via da Oggi è un altro giorno: nessuna polemica o contrasto interno, solo qualche fraintendimento maturato sui social.