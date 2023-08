Sabato da bollino nero: è iniziato l’esodo per le vacanze sulle strade e autostrade italiane

Era appena l’alba quando è iniziato l’esodo dei vacanzieri in partenza proprio oggi per godersi le meritate vacanze. Un sabato da bollino nero quello che ci aspetta, sono circa 20 milioni gli automobilisti che si metteranno in viaggio per dirigersi verso le località di villeggiature più amate.

Già segnalate molte code, che in due casi sono state provocate da incidenti avvenuti nella notte e all’alba. Uno è sull’A1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Milano. L’incidente è purtroppo mortale, infatti nello scontro è morta una persona. 6 sono i chilometri di coda che si sono creati. Il sinistro è stato registrato alle 3 di stanotte nella galleria “Allocco” all’altezza del chilometro 214. Coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura su cui viaggiava la persona che ha perso la vita. Sul luogo sono prontamente arrivati i soccorsi sanitari, quelli meccanici e la Polizia stradale.

L’altro episodio sempre sull’A1 tra Firenze e il bivio della variante di Valico Nord, in direzione Bologna. Anche qui un incidente, con conseguenze non gravi, ma causa di 5 km di coda.

Traffico intenso su tutto il tratto autostradale, in alcuni casi si procede a passo d’uomo. Molto trafficate la A1 Milano Napoli e la A14 Bologna-Taranto.