Salerno: precipita dal terzo piano e muore

Tragedia a Salerno. Un uomo di 63 anni ha perso la vita precipitando dal terzo piano. E’ accaduto questa mattina 2 maggio in via Irno. La vittima è caduta dal balcone della sua abitazione ed è morta sul colpo. Un dramma che si è consumato alle prime luci dell’alba e che ha sconvolto l’intera comunità e tutti i vicini di casa. In loco sono presto intervenuti i soccorsi: i sanitari della Croce Bianca e quelli dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, hanno fatto di tutto per rianimare l’uomo, senza ottenere alcun risultato.

Infine, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, chiamati ad indagare sulla vicenda. Dai primi rilievi del caso, al momento, si ipotizza che si sia trattato di un gesto volontario da parte del 63enne. Un probabile suicidio ancora da verificare.

- Advertisement -

Gli inquirenti hanno ipotizzato il suicidio

La vicenda ha sconvolto tutto il quartiere: in molti si sono chiesti quali siano state le cause che avrebbero spinto l’uomo a commettere il folle gesto. Si tratta di un atto volontario o di un semplice incidente che gli è costato la vita? Non è la prima volta che una tragedia del genere si verifica nella città campana. La vicenda mette in risalto l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla prevenzione del suicidio.