Salvini: “facciamo in Europa quello che stiamo facendo in Italia”

Il vicepremier e ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini propone un’alleanza tra partiti di centrodestra a livello europeo.

Salvini: cosa ha dichiarato?

Le Pen guida il primo partito in Francia e, secondo Matteo Salvini, potrebbe essere un’alleata solida e strutturata in Europa. Il vicepremier ministro alle infrastrutture e ai trasporti lo ha dichiarato in diretta su Canale 5, mentre era ospite di Morning news. Anche specificato che scelte differenti In Europa, sempre sul piano delle alleanze, non incideranno sul governo in Italia.

Il vicepremier ricorda che la Francia è in fiamme sotto attacco da diversi giorni. Come fa dunque “qualcuno del centrodestra a preferire la sinistra o Macron a Le Pen?”. Se si vuole cambiare l’Europa, per Salvini serve un’alleanza con il partito guidato da Le Pen. Un’alleanza, quella con il primo partito francese, che potrebbe dare una svolta anche alla questione migranti.

La questione migranti

Per Salvini “L’Europa chiacchiera da anni sui migranti”. Il leghista si augura che dalle parole si passi presto ai fatti. L’obiettivo è quello di cambiare l’Europa “difendendo i confini”. Ed ecco perché Salvini crede che sia necessario portare a Bruxelles i valori del centrodestra. Continuare a collaborare con Macron potrebbe portare a problematiche simili a quelle gestite dai francesi.