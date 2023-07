Tajani: sui migranti l’Italia ha bisogno di solidarietà

“Visto che l’Italia accoglie per prima i migranti, ha bisogno della solidarietà europea“, ha ribadito il ministro Tajani in merito alla questione migranti.

Cosa ha dichiarato Antonio Tajani?

Antonio Tajani ha sottolineato come il nostro Paese sia “oggetto di flussi migratori costanti, per una serie di concause: le difficoltà in Tunisia, in Afghanistan, le azioni di Boko Haram in Nigeria“. Serve più solidarietà europea e secondo il ministro è stato fatto qualche passo in avanti, come nel caso della Tunisia, ma c’è ancora molto da fare. Di certo quello sui migranti è un tema caldo, e non solo per l’Italia ma anche per tutta l’Europa.

- Advertisement -

Siamo tutti coinvolti. Tutti sulla stessa barca, proprio come quei migranti che lasciano il proprio Paese per raggiungere porti più sicuri. Il tema, discusso in Consiglio europeo, ha lasciato la Meloni soddisfatta nonostante gli esiti. In un’intervista al Corriere della Sera la premier ha spiegato che ora c’è più consapevolezza in Europa e meno braccio di ferro tra i Paesi.

La Meloni sui migranti

A Meloni ha parlato di un approccio completamente nuovo rispetto al passato in tema di contrasto ai flussi migratori. “La scelta è combattere il traffico di esseri umani e contrastare l’immigrazione illegale prima che arrivi in Europa. Siamo riusciti a far comprendere a tutti i nostri partner che non aveva senso continuare a litigare tra Paesi di primo approdo e Paesi di destinazione su chi dovesse avere la responsabilità di gestire il fenomeno”. L’unico modo, secondo la premier, è lavorare compatti sui confini esterni attraverso una cooperazione paritaria con i Paesi africani.