San Basilio: incidente mortale nella notte

Giugno nella Capitale inizia nel sangue. Nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno, un uomo di 41 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il sinistro si è verificato in via del Casale di San Basilio, all’incrocio con via Fioravante Martinelli, in una zona di confine tra il IV e il III municipio, zona Casal Boccone, non molto distante dalla Nomentana.

Lo scontro è avvenuto tra una Yamaha ed una Citroen Ds3. Sulla prima moto viaggiava la vittima, mentre l’auto era condotta da un 50enne che si è regolarmente fermato a prestare i primi soccorsi. Tuttavia, nonostante l’intervento repentino dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è venuto nel luogo dell’incidente. Gli agenti del VII gruppo Tuscolano, sono stati impegnati per ore nei rilievi dell’incidente e attualmente stanno ancora indagando sulla dinamica per capire le cause esatte dello scontro fatale.

- Advertisement -

La strada per diverso tempo è rimasta chiusa al traffico

Le forze dell’ordine hanno provveduto a sequestrare anche i mezzi coinvolti nel sinistro. La strada per diverso tempo è rimasta chiusa al traffico per permettere che i rilievi venissero eseguiti in piena sicurezza. In seguito all’incidente la salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell’Umberto I, al Verano.