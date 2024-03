San Giuliano Milanese: evacuate 32 persone per un incendio divampato in un appartamento

Via Bramante n. 5, terzo piano, questo l’indirizzo dell’appartamento in cui è scoppiato l’incendio stamattina intorno alle 10:45.

Dal racconto degli occupanti, c’è stata una piccola scintilla che in pochi secondi si è trasformata nelle fiamme che ardevano i mobili e gli oggetti presenti nella stanza.

Oltretutto, come constatato dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, l’appartamento era pieno di oggetti accatastati in modo disordinato tra cucina, soggiorno e camera da letto.

Sono accorsi rapidamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e anche gli operatori del 118. Sono state fatte evacuare complessivamente 32 persone per ovvie ragioni di sicurezza.

I pompieri hanno messo in sicurezza tutta la palazzina in cui si è verificato l’incendio e l’area esterna circostante.

Le fiamme sono state domate rapidamente. Ora le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi in loco per stabilire quale sia stata la causa che ha generato la scintilla descritta dai residenti che ha dato origine così rapidamente l’incendio.

Per quanto riguarda i residenti dello stabile, fortunatamente l’intervento tempestivo e massiccio dei pompieri (hanno raggiunto via Bramante con sei mezzi e un team di venti uomini) ha impedito che si trasformasse in una tragedia. Nessun ferito dunque. Solamente una donna di 73 anni è stata trasportata in ambulanza in codice giallo all’ospedale di San Donato in quanto i soccorritori hanno riscontrato sintomi da esposizione al fumo.