San Valentino: HB Ring l’anello che fa sentire il battito del cuore di chi ami

San Valentino si avvicina, ed un modo per sorprendere il partner con un regalo originalissimo e senza subbio gradito. Si tratta di uno strumento particolare che permette di avere il proprio partner sempre accanto.

E non effettuando una videochiamata o inviando dei semplici messaggi, ma in un modo più personale ed intimo. L’anello, HB Ring, infatti “cattura” il battito cardiaco dell’altra metà della coppia, a qualsiasi distanza essa si trovi.

Design e funzionalità

L’anello funziona attraverso un sistema wireless collegato allo smartphone, e solo se tutti e due indossano l’anello nello stesso momento. Basta toccare per due volte HB Ring per visualizzare ed ascoltare il battito cardiaco in tempo reale.

Il design di HB Ring è in acciaio inox, con un rivestimento in vetro zaffiro che rende questo gioiello tecnologico anche antigraffio. Inoltre è disponibile in due versioni: la prima, dal costo di 1,190.00 dollari, comprende due anelli in oro rosa o in nero; la versione da 5,990.00 dollari, invece, ha una custodia in oro rosa massiccio 18 carati, e gli anelli che alloggiano al suo interno sono del medesimo colore.

Domande frequenti

D. Cosa succede se la batteria si scarica o non è presente la connessione?

R. Se l’anello lampeggia 2 volte prima di mostrarti il ​​battito cardiaco significa che non è stato in grado di ricevere il battito cardiaco in un preciso momento e quindi l’anello mostrerà l’ultimo battito cardiaco salvato. Il posizionamento errato dell’anello sul dito oppure i movimenti della mano durante la lettura del battito possono causare imprecisioni.



D. Può essere usato per scoprire se un partner tradisce?

R. No. Non abbiamo aggiunto intenzionalmente un indicatore numerico del numero dei battiti cardiaci per evitare che le persone controllassero i loro partner. Quindi, questo anello, è al 100% discreto ed è pensato solo per permettere di controllare che il tuo amato stia bene e sentire e il battito del cuore.



D. Quanto dura la batteria?

R. La batteria dura tra le 8 e le 14 ore, a seconda della frequenza di utilizzo e della temperatura ambientale. È stato ridotto il tempo di standby da 160 ore iniziali in modo da passare dalla ricarica cablata a quella wireless.