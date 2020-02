Sanremo 2020, Fiorello vs Tiziano Ferro: “Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti”

Sanremo 2020 fino a questo momento si conferma un successo di pubblico, di share e di spettacolo: ogni scelta di Amadeus è stata centrata e la direzione Rai non può che prendere atto che anche quest’anno il Festival è riuscito a conservare il suo ruolo nazionale popolare pur apparendo moderno e all’avanguardia.

Il tutto ovviamente non senza polemiche: in queste ore infatti a tenere alta l’attenzione della stampa e degli addetti ai lavori è stato lo scontro indiretto tra Fiorello e Tiziano Ferro. Il cantante di Latina ha infatti ironizzato con Amadeus sul palco dell’Ariston con l’hashtag #FiorelloStatteZitto insinuando che lo showman allunga di molto i tempi delle sue uscite.

Ovviamente Fiorello ha mal digerito la cosa e sembra che dietro le quinte dell’Ariston si siano accesi gli animi a tal punto che lo showman ha minacciato di lasciare la kermesse. Il Corriere della Sera ha riferito che Fiore ha trovato la battuta “scorretta ed inelegante”, lo showman ha poi aggiunto d’essersi offeso per una critica inopportuna che non merita visto che si è prestato al cento per cento per la riuscita della manifestazione.

Sanremo 2020, Fiorello: “Ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore”

La situazione, tuttavia, non è sfuggita di mano ad Amadeus che ha subito messo in chiaro che la disputa apparente è durata solo qualche ora visto che Tiziano ha immediatamente chiesto scusa allo showman.

Fiorello ha risposto al cantante senza esitazione: in un’intervista esclusiva rilasciata a Selvaggia Lucarelli per TPI il presentatore ha detto di non essere permaloso, ma Tiziano ha fatto una cosa che non si fa, ha scatenato una vera e propria campagna d’odio nei suoi confronti: “Dopo che ha lanciato sul palco l’hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze?“

Deciso Fiorello ha aggiunto: “Lui lancia un hashtag, lo immagina che i suoi fan lo seguiranno e mi insulteranno. Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo.”

