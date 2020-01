Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “Non abbiamo bisogno di queste polemiche”

Scelta da Amadeus come una delle donne che lo affiancheranno durante Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello, nota come fidanzata di Valentino Rossi, e protagonista della presunta polemica sessista scatenata alla prima conferenza ufficiale della kermesse, ha fatto le prime dichiarazioni a favore del conduttore prendendo le sue parti, e sostenendo che la società, ma in particolare le donne non hanno bisogno di queste polemiche.

In riferimento all’affermazione di Amadeus che ha definito Francesca una donna bellissima in grado di stare un passo indietro al suo uomo la modella ha scritto su Instagram: “Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili.”

In molti hanno pensato che la non reazione immediata di Francesca fosse dovuta ad un’accettazione accomodante, dovuto al fatto di non animare le polemiche e invece a quanto pare la fidanzata di Valentino Rossi non ha percepito nelle parole di Amadeus nessuna offesa, era solo un modo per far comprendere quanto lei è di sostegno al suo compagno.

Sanremo 2020, la reazione di Francesca Sofia Novello

Attesa prima, la reazione di Francesca Sofia Novello è finalmente arrivata su Instagram, la modella ha voluto chiarire alcuni aspetti della questione cercando di mettere a tacere tutti gli ulteriori commenti che sono maturati, anche da personaggi in vista, in tv ma anche sui social. Francesca ha detto che fa la modella da quando ha 16, e le mancano due esami alla laurea in Giurisprudenza e continuerà a lavorare e questo prescinde dalla sua vita privata:“Faccio la modella adesso che sono fidanzata con Vale e farò la modella anche nel caso un cui mi sposi o mi lasci con lui!Faccio la modella perché sono bella? Si, come tutte le modelle del mondo.

Mi hanno chiamata per fare la valletta a Sanremo perché sono bella? Può essere.”