Sanremo 2020, Francesco Gabbani: “Viceversa? Dedicata a Giulia”

Sanremo 2020 è sicuramente un festival di successo, confermato nelle prime due serate dagli ascolti auditel che premiano Amadeus ma soprattutto le sue scelte in fatto di musica, ospiti e organizzazione della kermesse. Una manifestazione che piace alla gente per il suo richiamo nostalgico in fatto di ospiti e per le canzoni in gara decisamente al di fuori dai canoni tradizionali.

A conquistare la giuria demoscopica che rispecchia per rappresentatività il pubblico totalitario nazionale popolare è niente meno che Francesco Gabbani, che attualmente risiede in modo provvisorio ai vertici della classifica. Una canzone, Viceversa, quella di Gabbani decisamente lontana dai suoi ex successi ma che nasconde un segreto: è dedicata al nuovo amore del cantante.

Gabbani ha infatti rivelato di non essere più legato a Dalila, la tatuatrice con cui ha avuto una lunga relazione, storia che ha subito un tracollo da quando il cantante ha affrontato il successo all’età di 37 anni. A Today Francesco ha rivelato che oggi è di nuovo innamorato, è fresco di un incontro che gli sta dando tante emozioni, la fortunata si chiama Giulia e a quanto pare non fa parte del mondo dello spettacolo.

Sanremo 2020, Francesco Gabbani: “Sono contento di avere al mio fianco Giulia”

Francesco Gabbani attualmente è il potenziale vincitore del Festival di Sanremo 2020, ma deve affrontare ancora tre serate e le cose possono cambiare. Di certo il cantante toscano è contento che la sua canzone sia piaciuta e anche se non sarà la vincitrice si annuncia un successo discografico.

Il cantante è sereno e ha spiegato che Viceversa è dedicata alle persone che si amano, e lui in questo momento ama Giulia: “Sicuramente questa canzone è anche per Giulia, Viceversa è per le persone che si amano anche se in questo brano c’è un senso universale del concetto di amore”.